Chrämerhuus Langenthal – Neue Nischen für ein altehrwürdiges Kulturzentrum Die Pandemie hat der Chrämerhuus-Crew Zeit zur Neupositionierung gegeben. Für Programmchef Stefan Hasler ein guter Zeitpunkt, sein Amt abzugeben. Kathrin Holzer

Die drei Drahtzieher des Kulturprogramms im Chrämerhuus (von links): Präsident Loris Aregger, Noch-Programmchef Stefan Hasler und sein Nachfolger Mario Salas in der aktuellen Ausstellung «First Come». Foto: Christian Pfander

Wenn Stefan Hasler an diesem Samstagvormittag zur «Redaktionssitzung» begrüsst, ist das eine seiner allerletzten Amtshandlungen als Kulturverantwortlicher des Chrämerhuus. Sechs Jahre lang war der Berner Musiker der Mann fürs Programm im altehrwürdigen Kulturzentrum am Langenthaler Wuhrplatz. Der richtige Zeitpunkt für den 33-Jährigen, sein Amt in neue Hände zu übergeben.