Thun vor 50 Jahren – Neue Mode unter, Les Modestes auf dem Dach Die Neueröffnung der Kleider AG im Bälliz 52 sorgte nicht nur dank trendiger Mode, sondern vor allem dank einem spontanen Konzert auf dem Dach für Aufsehen. Manuel Berger

Selbst der originelle Twen Shop wurde an der Eröffnung zur Nebensache degradiert. Foto: Archiv TT

Ende Oktober 1971 eröffnete die Esco-Kleider AG ihre neue Filiale in der Thuner Innenstadt. Wer an diesem Tag durch das Bälliz flanierte, der fühlte sich womöglich an das legendäre Rooftop Concert der Beatles erinnert. Denn zur Neueröffnung hatte sich Geschäftsführer Kurt Blumer «etwas Neuartiges und Schlagkräftiges – in doppeltem Sinne – einfallen lassen», wie das «Thuner Tagblatt» am 27. Oktober berichtete. Er engagierte die Berner Beatband Les Modestes, die die Passanten lautstark auf das Ereignis aufmerksam machte.

«Gaben diese jungen Musiker vorerst vor dem Lokal eine Probe ihres Könnens, mussten sie ihren Standort wegen des Grossandranges und des damit verbundenen Verkehrshindernisses nach einigen Nummern wechseln. Sie dislozierten auf das Flachdach über der Aare, wo sie verschwenderisch Platz für ihre Anlagen hatten und zudem für die überaus zahlreichen Schaulustigen jeden Alters ein übersichtliches Bild boten.» Wie es weiter hiess, ist Thun so wohl erstmals in den Genuss eines Open-Air-Festivals im Kleinen gekommen.