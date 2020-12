Loubegaffer – Neue Miss, gute Weinbars und vermisste Stadträtin Am Montag wurde die neue Miss Bern gewählt. Zwei Weinrestaurants der Stadt werden ausgezeichnet. Eine Stadträtin verschwand für einen Moment. Das sind die News dieser Woche. Loubegaffer

Von 16 Kandidatinnen holte sich Shana Frezza das Krönchen. Die Frutigerin (23) ist ausgebildete Schreinerin und lässt sich zurzeit zur Kauffrau umschulen. Foto: Romel Janeski

Am Montag wurde die neue Miss Bern gekürt. Normalerweise verfolgen die Loubegaffer diese Show vor Ort. In der Vergangenheit fand die Show jeweils im Kursaal statt. Dieses Jahr wäre der Event im Casino Bern der Burgergemeinde von Bernhard Ludwig veranstaltet worden. Wegen Corona wurde die Veranstaltung in zwei Runden aufgeteilt und das Finale an den Stadtrand verschoben, genauer ins Emil Frey Center, dem Hauptsponsor des Anlasses. Die Organisation beschrieb das Ambiente als «ehrwürdig mit erlauchtem Kreis». Und: «Nur acht Tage nach den Gemeinde- und Stadtratswahlen ist das nächste wichtige Berner Mandat neu vergeben.» Die Krone holte sich Shana Frezza aus Frutigen.