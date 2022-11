Thun vor 50 Jahren – Neue Massstäbe für die Gewerbeschule Mit dem Neubau der Gewerbeschule Thun wurde 1972 das grösste wie auch teuerste Gebäude der Stadt Thun eröffnet. Manuel Berger

14,4 Millionen Franken kostete das damals grösste Gebäude Thuns. Foto: Patric Spahni

Feststimmung am 2. November 1972 in der Gewerbeschule: Mit seinem Neubau gehörten die drängenden Platzprobleme der letzten Jahre vorerst der Vergangenheit an. Künftig sollten hier an die 2000 Lehrlinge ausgebildet werden. In dem von Architekt Willi Althaus entworfenen Bau kamen 480 Tonnen Stahlprofile zum Einsatz. Die Bauarbeiten dauerten zweieinhalb Jahre. Der Kredit für die 14,4 Millionen Franken wurde bereits 1968 von einem deutlichen Mehr der Stimmberechtigten genehmigt. Damit wurde der Neubau gleichzeitig zum teuersten und grössten Gebäude Thuns. Das alte Haus sollte weiterhin von der kaufmännischen Berufsschule genutzt werden.