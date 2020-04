Be My Quarantine – Neue Liebesbörse floriert während Shutdown In Corona-Zeiten suchen auch Menschen einen Partner, die zuvor überzeugte Singles waren. Hanna Fröhlich

Amors Pfeil trifft auch in Corona-Zeiten: Singles treffen sich jetzt zu virtuellen Dates. Foto: Christin Klose (Keystone)

Sein Puls ist erhöht, als er auf den Link zum Date klickt, an dem er in wenigen Sekunden teilnehmen wird. Er hat keine Ahnung, was ihn erwartet, oder besser gesagt: wer da plötzlich virtuell vor ihm aufpoppen wird.