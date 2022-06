Nachfolge geregelt – Neue Leitung im Gotthelf-Zentrum Katrin Marti ist künftig für die Geschicke des Gotthelf-Zentrums in Lützelflüh zuständig. Ganz weg ist die bisherige Leitung aber nicht. Cornelia Leuenberger

Katrin Marti an ihrem neuen Arbeitsplatz im Gotthelf-Zentrum. Foto: pd

Das Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh hat eine neue Leitung. Katrin Marti ist ab sofort für die operativ-administrative Leitung der Einrichtung zuständig. In einer ersten Phase stünden ihr die Mitglieder des bisherigen Führungsteams noch begleitend und beratend zur Seite, steht in einer Medienmitteilung.

«Beste Voraussetzungen»