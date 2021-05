Jobsuche nach Corona – Neue Leitfrage für Chefs: «Verursache ich toxische Emotionen?» Bei der Rekrutierung von Personal spielt mehr als nur Fachkompetenz eine Rolle. Selbst in der IT ist emotionale Intelligenz wichtig, wie eine SRF-Sendung zeigt. Alexandra Kedves

SRF-Moderatorin Kathrin Hönegger: In der neuen Ausgabe von «Einstein» unterzieht sie sich einem Test, um ihre emotionale Intelligenz zu messen. Foto: Screenshot SRF

Haben Sie sich schon mal um eine Stelle beworben und sie dann trotz bester Qualifikationen wegen mangelnder emotionaler Intelligenz nicht bekommen? So etwas kommt immer häufiger vor, denn die Personalabteilungen der Firmen schauen da mittlerweile – zum Glück – genauer hin.

Auch die SRF-Moderatorin Kathrin Hönegger, die von ihrem Umfeld als sehr empathisch taxiert wird, bekam einen kleinen Schock, als sie Resultate ihres EQ-Tests in den Händen hielt. Diesem hatte sie sich für die Sendung «Einstein» mit der Folge «Emotionale Intelligenz: Was hinter dem Trend steckt» unterzogen: 61 Prozent der Fragen hatte Hönegger auf emotional intelligente Weise beantwortet. Sie punktete überdurchschnittlich in den Kategorien Emotionserkennung und -verständnis, schiffte aber bei der Emotionsregulation ab.