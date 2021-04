Wechsel in Burgdorfer Altersheim – Neue Leiterin im Wohnpark Buchegg Zehn Jahre lang war Heidi Bütikofer Geschäftsleiterin im Wohnpark Buchegg. Nun übergibt sie an ihre Nachfolgerin. Regina Schneeberger

Heidi Bütikofer (rechts) überreicht den Schlüssel an Esther Wolfensberger. Foto: PD

Im Alters- und Pflegeheim Wohnpark Buchegg in Burgdorf kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Heidi Bütikofer übergibt die Geschäftsführung an Esther Wolfensberger. Die neue Leiterin verfügt über langjährige Heimleitungserfahrung und war zuletzt für den Expertenpool des Branchenverbands Curaviva tätig, heisst es in einer Medienmitteilung.

Zehn Jahre lang war ihre Vorgängerin Heidi Bütikofer Geschäftsführerin. Nun wird sie pensioniert. «Meine Arbeit hat mir jeden Tag Freude bereitet», wird Bütikofer in der Mitteilung zitiert. Eine Aufgabe, die auch Herausforderungen mit sich brachte. Einerseits müsse das Budget stimmen, andererseits dürfe die menschliche Seite nicht vergessen werden, so Bütikofer.