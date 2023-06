Ab 15. August – Neue Leiterin am Schweizerischen Literaturinstitut der HKB Leonie Achtnich tritt die Nachfolge von Marie Caffari an, die das Schweizerische Literaturinstitut 17 Jahre lang prägte.

Leonie Achtnich wird neue Leiterin des Schweizerischen Literaturinstituts. Foto: zvg

Die deutsche Literaturwissenschaftlerin Leonie Achtnich wird neue Leiterin des Schweizerischen Literaturinstituts an der Hochschule der Künste Bern (HKB). Sie folgt auf Marie Caffari, welche als Gründungspersönlichkeit das Institut nach 17 Jahren verlässt.

Achtnich wird ihre Stelle am 15. August in Biel antreten, wie die HKB am Freitag mitteilte. Sie studierte allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin und promovierte nach einem Forschungsaufenthalt an der Harvard University in den USA am Peter-Szondi-Institut in Berlin. Nebenher sei sie als freie Journalistin tätig gewesen, hiess es.

Gemäss Communiqué wurde Achtnich einstimmig von der Anstellungvorbereitungskommission der HKB zur Leiterin des Instituts gewählt. Das Schweizerische Literaturinstitut bietet seit 2006 einen zweisprachigen Bachelor in literarischem Schreiben an. Unter anderem Kim de l’Horizon, Elisa Shua Dusapin oder Arno Camenisch absolvierten diesen Studiengang.

