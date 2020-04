Mutationen in der Verwaltung – Neue leitende Beamte für Interlaken Der Polizeiinspektor und die Bereichsleiterin Bildung scheiden aus der Interlakner Verwaltung aus. Die Nachfolge ist geklärt.

Auf der Gemeindeverwaltung in Interlaken kommt es zu zwei Wechseln bei leitenden Funktionen. Foto: Bruno Petroni

In der Interlakner Gemeindeverwaltung stehen einige Personalwechsel an. Schon kommuniziert wurde, dass Silvia Zimmermann die Nachfolge des langjährigen Gemeindeschreiberes Philipp Goetschi antreten wird. Nun informierte die Gemeinde über zwei weitere Wechsel in Führungspositionen.

«Polizeiinspektor Hans Peter Bühlmann gibt nach zehn Dienstjahren das Amt des Polizeiinspektors auf Ende September ab», heisst es in einer Medienmitteilung. Allerdings werde er mit einem reduzierten Arbeitspensum noch bis September 2021 «Spezialaufgaben» wahrnehmen. Die Nachfolge soll am 1. September Jürg Blum antreten.

Der 53-Jährige wohne zurzeit in Willisau, sei ausgebildeter Kaufmann und Bahnpolizist und verfüge über das Diplom als bernischer Fachmann Gemeinden. «Er leitete während mehrerer Jahre das Polizeiinspektorat einer grossen Berner Gemeinde und ist seit vier Jahren als Gemeindeschreiber einer Emmentaler Gemeinde tätig», schreibt die Interlakner Verwaltung.

Wechsel in der Interlakner Gemeindeverwaltung: Jürg Blum wird neuer Polizeiinspektor … Foto: PD

Wechsel auch bei der Bildung

Fünfundzwanzig Jahre war Esther Gabi, Bereichsleiterin Bildung, für die Gemeinde tätig. Sie wird ihr Amt auf Ende September abgeben. Ihre Aufgabe soll die 54-jährige Unterseenerin Franziska Schlegel übernehmen.

«Sie ist ausgebildete Kauffrau und war bisher in der Reisebranche tätig, auch in Leitungsfunktionen», teilt die Verwaltung mit. Franziska Schlegel tritt ihre Stelle am 1. September an.

… und Franziska Schlegel wird die neue Leiterin Bildung. Foto: PD

( pd/sgg )