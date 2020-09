Baupublikation Kernenried – Neue Ladestation für Elektrofahrzeuge Auf der Raststätte Hurst-Nord ist eine neue Schnellladestation für Elektroautos geplant. Dafür muss zuerst eine Trafostation gebaut werden, welche die Stromspannung entsprechend umwandelt. Nina-Lou Frey

Bauprofile auf der Raststätte Hurst-Nord. Hier wird eine Schnellladestation für E-Autos gebaut. Foto: Christian Pfander

Wer von Bern auf der A1 Richtung Lyssacher Ikea fährt, kommt an einem unscheinbaren Rastplatz vorbei. Mehr als Toiletten, Parkplätze und einem Imbissstand hat der Rastplatz Hurst-Nord nicht zu bieten – bis jetzt. Die Genossenschaft Elektra in Jegenstorf, wichtiger Stromversorger in den Kantonen Bern und Solothurn, hat zusammen mit der AEK Onyx AG ein Baugesuch eingereicht. Neben der Autobahn soll eine Transformatorenstation, kurz Trafostation genannt, gebaut werden.