Verein Berner Tanzschaffender – Neue Kritik an Bühnen Bern Der Verein Beta bezeichnet es als untragbar, dass der Probenleiter bei Bern Ballett noch angestellt ist. Jessica King

Von den Vorfällen der sexuellen Belästigung hat die Leitung von Bühnen Bern erstmals im Frühjahr 2021 erfahren. Foto: Keystone

Fast eine Woche ist es her, seit die Vorwürfe gegen Bühnen Bern in die Medien gelangt sind. Nun meldet sich der Verein Berner Tanzschaffender (Beta) zu Wort. Am letzten Donnerstag hatte die «Zeit» öffentlich gemacht, dass der Probenleiter von Bern Ballett Tänzerinnen zumindest verbal sexuell belästigt hat. Nach einer Probezeit arbeitet er weiterhin am Berner Stadttheater.

Der Verein Beta sei «traurig» und «bestürzt», von den Arbeitsbedingungen zu erfahren, welchen das Tanzensemble ausgesetzt war, so der Vorstand in einer Mitteilung. Die Rolle von Bühnen Bern als Arbeitgeberin beurteilt Beta kritisch: Es sei «untragbar», dass der angeschuldigte Probenleiter weiterhin im Haus beschäftigt sei, nachdem eine externe Untersuchung den Vorwurf der verbalen Belästigung erhärtet habe. Damit werde das Ensemble den Missständen weiterhin ungeschützt ausgesetzt und die physische und psychische Unversehrtheit der Tänzerinnen und Tänzer aufs Spiel gesetzt.

Bühnen Bern hatte an einer Pressekonferenz erklärt, der Probeleiter sei verwarnt worden und habe sich seit einer Probezeit «tadellos» verhalten. Die Stimmung in der Tanzcompagnie sei «sehr gut».

Bereits letzte Woche hatten Stadt und Kanton Bern als Geldgeber angekündigt, sie wollten die Aufarbeitung des Falls eng begleiten und würden von Bühnen Bern eine regelmässige Berichterstattung verlangen. Diese Initiative von Stadt und Kanton begrüsst Beta in der Mitteilung explizit. (jek)

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

Fehler gefunden?Jetzt melden.