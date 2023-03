Thuner Westquartier – Neue Kräfte wirken im Vorstand An der Hauptversammlung des Thuner Westquartierleists kam es erstmals seit acht Jahren zu Veränderungen im Vorstand.

Neue und abtretende Vorstandsmitglieder des Thuner Westquartierleists: (v.l.) Dominique Simone Rychen, Elsbeth Schneeberger, Jürg Meister. Foto: PD

Die Lebensqualität im vielfältigen Quartier ist weiterhin sehr hoch, die Stimmung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern positiv: Das war das Fazit von Christoph Ott, Präsident des Westquartierleists, an der Hauptversammlung in den Räumlichkeiten der Thun Expo. Zum ersten Mal seit drei Jahren habe eine HV wieder physisch durchgeführt werden können, heisst es weiter in einer Mitteilung des Leists. 56 Mitglieder und Gäste seien zugegen gewesen.

Die Jahresrechnung 2022 wurde deutlich unter Budget abgeschlossen. Sowohl der Jahresbericht des Präsidenten wie auch die Rechnung wurden laut Mitteilung einstimmig abgenommen. Zum ersten Mal seit 2015 kam es zu Veränderungen im Vorstand. Jürg Meister als Kassier wie auch Elsbeth Schneeberger als Vizepräsidentin hatten sich entschieden, ihre Vorstandstätigkeit zu beenden.

Rychen und Marti neu dabei

Sie werden beide als Mitglieder weiterhin aktiv bleiben und wurden für ihre langjährigen Vorstandstätigkeiten geehrt. «Mit Dominique Simone Rychen konnte eine neue Vertreterin in den Vorstand gewählt werden. Sie hat ihren Schwerpunkt vor allem im Bereich Verkehr. Die Vereinsfinanzen werden neu durch André Marti verantwortet», schreibt der Verein weiter.

2023 haben die Mitglieder des Westquartierleists neben dem geführten Rundgang durch die OHA und die Neulandausstellung die Möglichkeit, das Gefängnis und das Tiefbauamt Thun zu besichtigen. Das Budget 2023 wurde genehmigt. Das Motto der Versammlung hiess «Energie». In seinem Referat sprach Michael Gruber als CEO der Energie Thun AG über die Herausforderungen der Energielage, aber auch spezifisch über die konkreten Bautätigkeiten rund um die Fernwärme und über Entwicklungsmöglichkeiten.

