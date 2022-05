Zytbörse Thun – Neue Kräfte im Vorstand Die Hauptversammlung der Zytbörse Thun hat neue Vorstandsmitglieder gewählt. Die Statutenänderung wurde grossmehrheitlich angenommen. pd

Der Präsident der Zytbörse Thun, Bernhard Schädeli mit den neu gewählten Vorstandsmitgliedern Beatrice Läderach (l.) und Regula Marbach. Es fehlt: Corinne Schweizer. Foto: PD

In seinem Jahresbericht erwähnte Präsident Bernhard Schädeli an der von 60 Mitgliedern besuchten Hauptversammlung der Zytbörse Thun, dass während der vergangenen zwei Jahre das Thema «Maske, Impfung oder Zertifikat» zentral war. Nicht überraschend sei deshalb, dass der Mitgliederbestand auf 263 zurückgegangen sei. Auch wurden lediglich 1248 Arbeitsstunden getauscht.

Die Zytbörse der Region Thun ist ein Verein, in welchem Arbeit der Mitglieder mit Zeit und nicht mit Geld bezahlt wird. Jede Tätigkeit ist gleichwertig. Die Mitglieder bieten ihre Dienste an und profitieren von den Leistungen anderer Mitglieder – so entsteht unter den Mitgliedern auch ein förderliches Beziehungsnetz.

Da die Anzahl Veranstaltungen pandemiebedingt geringer war, entstanden auch weniger Unkosten. Dies führte dazu, dass das Eigenkapital um rund 1100 Franken zunahm.

Die Statutenänderung samt Reglement wurde grossmehrheitlich angenommen. Die Änderungen haben das Ziel, den Mitgliederbestand zu erhöhen und gleichzeitig das «Tauschgeschäft» zu aktivieren.

Zusätzliches Mitglied

Mit Blick auf die angekündigte Demission des Präsidenten nimmt Regula Marbach als dessen designierte Nachfolgerin im Vorstand Einsitz. Beatrice Läderach übernimmt von der aus dem Vorstand zurücktretenden Therese Vaucher das Amt der Kassierin, und weil demnächst wichtige Projekte in Angriff genommen werden sollen, wurde Corinne Schweizer als zusätzliches Vorstandsmitglied gewählt.

Der Präsident der Zytbörse Thun, Bernhard Schädeli (Mitte), mit den austretenden Vorstandsmitgliedern Therese Vaucher (l.) und Ali Chiquet. Foto: PD

Verabschiedet wurde Ali Chiquet, der seit 2014 im Vorstand tätig war. Der Grafik-Spezialist wird jedoch weiterhin für den Verein tätig sein. (pd)

