Geschäftsübernahme in Interlaken – Neue Kräfte für die Sandwichbar Nach 14 Jahren geht der Laden an der Rosenstrasse in neue Hände über: Corentin Haven und Tamara Zurbrügg haben bereits Wiedereröffnung gefeiert. Christoph Buchs

Tamara Zurbrügg und Corentin Haven haben die Sandwichbar an der Rosenstrasse in Interlaken übernommen. Foto: Christoph Buchs

2006 eröffneten Astrid und Günther Holzherr an der Rosenstrasse in Interlaken ihre Sandwichbar und verköstigten in den vergangenen 14 Jahren ihre Kundschaft mit frisch hergestellten Snacks, Salaten, Kaffee und Desserts. Nun traten sie in den Ruhestand. Die Geschichte der Sandwichbar ist jedoch nicht abgeschlossen. Corentin Haven und Tamara Zurbrügg haben den Betrieb übernommen und führen ihn praktisch nahtlos weiter. Diese Woche fand die Wiedereröffnung statt.