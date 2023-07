Abschlüsse in Thun – Neue Kräfte für die Metallbaubranche Auch die Metallbaubranche leidet unter Fachkräftemangel. Sie bekommt nun Verstärkung: Rund drei Dutzend junge Berufsleute haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Am Berufsbildungszentrum IDM in Thun konnten 19 Anlagen- und Apparatebauerinnen sowie 20 Metallbauer und Metallbauerinnen ihr Fähigkeitszeugnis in Empfang nehmen. Nachdem weit über 200 Interessierte in der Werkstatt der IDM die Prüfungsstücke begutachtet hatten, begrüsste Fachlehrer Patrick Kasteler alle Anwesenden zur Diplomfeier.

«Die nun ausgebildeten Fachkräfte und deren Leistung erfüllen mich mit Stolz. Auf ihnen basiert die Zukunft unserer Berufsgattung», so der Fachlehrer. «Sie verwandeln Metallbleche und Metallrohre in Gegenstände, welche unser Leben stark beeinflussen und erleichtern.» Eisenbahnwaggons, Türen, Fenster, Wintergärten, Aufzüge oder Tanks für die Pharmaindustrie seien nur einige Beispiele dafür. Es sei ein Handwerk, welches sehr wichtig sei, jedoch auch stark unter dem Fachkräftemangel leide.

