Am Inforama Berner Oberland – Neue Kräfte für die Landwirtschaft Am Inforama Berner Oberland konnten 45 neue Landwirtinnen und Landwirte ihr Fähigkeitszeugnis entgegennehmen.

Aufatmen – das konnten insgesamt 45 Lernende, nachdem sie Ende Juni per Post über den erfolgreichen Abschluss des Qualifikationsverfahrens informiert worden waren. Sie durften das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis zum Landwirt/zur Landwirtin in Empfang nehmen.

Ein besonderer Moment, auf den die jungen Berufsleute drei Jahre hingearbeitet haben, angeleitet von ihren Berufsbildnern auf verschiedenen Lehrbetrieben. Im dritten Lehrjahr haben sie die Berufsfachschule am Inforama Berner Oberland in Hondrich besucht.

Das vergangene Schuljahr war geprägt von der Pandemie – und als solches wird es wohl auch in die Geschichte eingehen. Bis wirklich zum Schluss haben Masken die Gänge und Schulzimmer geprägt, was für die Lernenden und die Lehrpersonen gleichermassen mühsam war. Und auch weitere Einschränkungen mussten hingenommen werden. Doch trotz allen Herausforderungen wurden die Lernziele wie in anderen Jahren erreicht, was die Prüfungsresultate zeigen. Und sowohl die Lernenden als auch die Lehrpersonen erarbeiteten sich einen zusätzlichen Lernerfolg betreffend Digitalisierung.

