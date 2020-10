Gemeinderatswahlen Wilderswil – Neue Köpfe und viele Frauen Da drei Bisherige nicht mehr antreten können, versprechen die Wilderswiler Gemeinderatswahlen vom 8. November Spannung. Das Kandidatenfeld ist aussergewöhnlich. Samuel Günter

Am 8. November stehen in Wilderswil Gemeinderatswahlen an. Foto: Bruno Petroni

Das hat Seltenheitswert – nicht nur im Berner Oberland: Bei den Gemeinderatswahlen in Wilderswil sind die Kandidatinnen in Überzahl. Deutlich in der Überzahl. Neun Frauen und fünf Männer kandidieren für einen der sechs Sitze. Und die Frauen nehmen dabei auch prominente Listenplätze ein: So stehen bei der FDP und SVP die beiden bisherigen Gemeinderätinnen Christine Trojahn und Heidi Schläppi an erster Stelle. Und die SP stellt gar eine reine Frauenliste. Ganz überraschend kommt das Übergewicht an Frauen nicht: Schon heute amten drei Frauen im Gemeinderat, dazu kommt noch Gemeindepräsidentin Marianna Lehmann.