Loubegaffer – Neue Köche, neue Bars, neues Essen Eine Fernsehköchin bei der ersten Bareröffnung seit Monaten, ein neuer Mann am Herd im Alten Tramdepot und drei Berner Mitglieder bei den «Grandes Tables Suisse». Ein Gastro-Spezial der Loubegaffer.

Die Dachterrassenbar im Prizeotel beim Berner Rosengarten wurde auch von der Zürcherin Meta Hiltebrand eingeweiht. Die Fernsehköchin entwickelte für die Hotelkette Macarons. Foto: Die Loubegaffer

Die Loubegaffer können sich schon gar nicht mehr an die letzte gastronomische Neueröffnung erinnern. Dieser Gedanke kam ihnen am vergangenen Donnerstag, als sie auf dem Dach des Prize-Hotels bei der Schönburg standen, als dessen Bar offiziell eingeweiht wurde. Nach den Reden von Schweiz-Chef Michael Nemecek und Bern-Chef Cedric Maderer wurden Häppchen von der Zürcher Fernsehköchin Meta Hiltebrand serviert. Während sich die Loubegaffer fragten, warum denn nicht ein Berner Spitzenkoch für diese Aufgabe ausgewählt wurde, wurden klebrig-kitschige Drinks serviert. Süss ging es beim Essen weiter: farbige Macarons mit salziger Füllung. Vielen Gästen war das Ganze zu süss. Doch im Nachhinein müssen die Loubegaffer sagen: Hiltebrand brachte mit ihren Häppchen und Haaren den nötigen Pep in den grauen Sommerabend rein.

Mehr Pep gibts auch in der Spitalgasse: Im Globus-Restaurant übernehmen Gastgeber Tom Weingart und Sternekoch Markus Arnold das Zepter. Das Lokal im dritten Stock heisst neu Rooftop Brasserie. Auf Instagram kann man bereits einen Einblick ins Lokal und ins Menü erhaschen. So kehrt der «Bingo Bongo Burger» zurück, den das Gastro-Duo im Winter in der Hotelgasse mit Erfolg lancierten. Bei der neuen Brasserie nehmen Weingart und Arnold den Mund ziemlich voll: «Unsere Mission. Ihnen das bestmögliche Menü zu servieren.» Nicht nur die Loubegaffer freuen sich auf das Einlösen dieses Versprechens.

In Arnolds Burger-Pop-up war der Punktekoch Simon Sommer angestellt, davor bekam er von seiner Arbeitgeberin Daniela Jaun vom Wein & Sein wegen finanzieller Probleme die Kündigung. Sommer gönnte sich also im Sommer eine Pause. Ab Oktober geht es für den gebürtigen Deutschen im Clé de Berne der PR-Agentur Furrerhugi von Lorenz Furrer weiter.

Am Breitenrainplatz in der Barbière kocht Amadeus Raemy. Weil es dort primär am Mittag Essen gab, war das für den hartgesottenen YB-Fan ganz praktisch, denn so kollidierte seine Abendschicht nie mit dem Anpfiff. Jetzt ist damit Schluss, ab dieser Woche gibts Pub-Food: Mac ’n’ Cheese, Moules und Fritten, später auch Fish ’n’ Chips und Fleischiges aus der Metzgerei La Boulotte. Wer «Amäs» Küche kennt, weiss, das wird deftiger Soulfood. Und der ist nötig, denn die Loubegaffer müssen bei den im Haus gebrauten Bieren immer aufpassen, weil sie promillemässig viel stärker sind als ein herkömmliches Bier. Ein «Bödeli» wird sicher helfen, länger in der Barbière von Felix Erb und Ändu Bart zu verweilen.

Barbière-Teilhaber Felix Erb und Geschäftsführer Ändu Bart servieren ab September abends Essen. Foto: Adrian Moser

Am Freitag waren die Loubegaffer im Alten Tramdepot am mutmasslich allerletzten Essen der Redaktion der «Berner Zeitung». Diese fusioniert im Oktober mit der Konkurrenzzeitung «Der Bund». Im Tramdepot ging es ziemlich flüssig zu und her, zuerst mit dem Gerstensaft von Matthias Koschahre, dann mit dem Essen von Enrico Richter. Dieser ist seit kurzer Zeit hier angestellt, nachdem der vorherige Küchenchef Kurt Uhlenbruch das Tramdepot verlassen hat. Der BZ-Abend endete dann eher unelegant im Ringgi-Pärkli, denn die Verbliebenen waren so zahlreich, dass sie in keiner Bar der Stadt mehr Einlass fanden. So gab es Take-away-Dosenbier vom Pyri-Chef David Steinmann. Und eine Erkältung gratis obendrauf.

Am Montag trafen sich die Köche von «Grandes Tables Suisses» im Casino Bern von Ivo Adam. Und stellten die neuen Mitglieder vor, unter den 11 Neuzugängen waren auch Berner. Die Bernerin Michèle Meier kocht im KKL Luzern und wurde letztes Jahr zur Köchin des Jahres gekürt. Gleich zwei Neuzugänge gab es aus Gstaad, einerseits Steve Willié vom Restaurant Bagatelle im Hotel Le Grand Chalet und andererseits Marcel Reist vom Esprit Ravet im Bernerhof.

Marcel Reist vom Esprit Ravet, Casino-Gastgeber Ivo Adam und Casino-Küchenchef Adrian Bürki. Foto: Loubegaffer

