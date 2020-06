Wohnungen für 3000 Personen – Neue Hochhäuser für Bümpliz Nord Die Stadt Bern will nördlich des Bahnhofs Bümpliz Nord Platz für neue Hochhäuser schaffen. Sie sieht Potenzial für 3000 zusätzliche Einwohner. Stefan Schnyder

Auf dem Areal der Carlo Bernasconi AG sollen Hochhäuser entstehen. Foto: Adrian Moser

Der Gemeinderat der Stadt Bern will, dass die Bevölkerungszahl bis 2030 um 17’000 auf 160’000 Einwohner steigt. Dazu will er die Wohnfläche massiv steigern. Dies soll auch nördlich des Bahnhofs Bümpliz Nord geschehen. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat am Montag den Masterplan vorgestellt. «Am Ende ging alles schneller als erwartet», sagte er erfreut.