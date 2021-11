Kanton gibt Schlüssel ab – Neue Herrschaft im Schloss Aarwangen Mit der Schlüsselübergabe bricht im Baudenkmal am Aareufer ein neues Zeitalter an. In zwei Jahren soll das neue Begegnungszentrum seine Tore öffnen. Kathrin Holzer

Eine Übergabe mit Symbolkraft: Regierungsrat Christoph Neuhaus übergibt Landvögtin Anna Willading ein Schlüssel für das Schloss Aarwangen. Foto: Raphael Moser

Mit einem symbolträchtigen Akt ist das Schloss Aarwangen an seine neuen Besitzer übergegangen: Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) überreichte der Schlossstiftung nicht nur die Schlüssel für das mehr als 800-jährige Baudenkmal. Er übergab Präsident Marcel Cavin ebenfalls die Wappentafel der Landvögte von Aarwangen. Mehr als 300 Jahre lang haben die Landvögte die Geschichte des Schlosses geprägt. Im 19. Jahrhundert wurde das Bauwerk dann zum Gerichtssitz, der es bis 2012 bleiben sollte.

Mehrere Jahre sei die Tafel im Schloss Wangen an der Aare «im Exil» gewesen, schreibt die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion in einer Mitteilung. Im Zug der Schlüsselübergabe kehrte sie nun an ihren Ursprungsort zurück. Dass die Stiftung bei der kleinen Feier die Figur der Madame Willading auferstehen liess, passte da nur zu gut. Die Landvögtin soll auch zukünftig eine bedeutende Rolle spielen im Schloss.