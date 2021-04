Kellertheater Langnau – Neue Helfer, aber keine Arbeit Das Problem mit fehlenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern hat man im Kellertheater gelöst. Dumm nur, dass die Neuen ihren Elan nicht beweisen konnten. Susanne Graf

Der Langnauer Künstler Markus Waber kann sein Amt als Kassier des Vereins Kellertheater nach 36 Jahren abgeben. Foto: Susanne Keller

Vor einem Jahr sah es nicht gut aus für die Zukunft des Langnauer Kellertheaters. Präsident Heinz Baldinger suchte dringend neue Vorstandsmitglieder und weitere Helferinnen und Helfer. Sonst sei der Kulturbetrieb nach 35 Jahren akut gefährdet, schrieb er in einem Brief an Mitglieder und Freunde. Dann wäre die Saison 2020/21 die letzte gewesen.

In die Geschichtsbücher geht diese Saison nun tatsächlich ein. Nicht, weil sie das Ende des Theaters bedeutete, sondern weil sie eigentlich gar nicht stattfand. Eine einzige Vorstellung konnte durchgeführt werden; Sibylle und Michael Birkenmeier konnten auftreten, alle anderen Programmpunkte mussten wegen Corona abgesagt werden.