FC Thun – Neue Helden braucht der Club Die Berner Oberländer überzeugen seit Monaten, haben reelle Chancen, wieder aufzusteigen. Doch die grossen Figuren stehen neben dem Feld. Adrian Horn

Man kannte sie, man mochte sie: Nelson Ferreira, Andres Gerber und Silvan Aegerter (von links), zentrale Kräfte in der Champions-League-Kampagne. Foto: Andreas Blatter

Eine kleine Denkaufgabe: Sind Sie in der Lage, zehn Spieler aus dem aktuellen FC-Thun-Kader zu nennen?

Die Berner Oberländer trumpfen ja gerade gross auf. Sie führen die Challenge League an, reihen Sieg an Sieg und empfangen am Freitagabend im Fernsehspiel (live auf Blue Zoom) GC zum Spitzenkampf. Und doch ist bereits ein Kenner, wer auch bloss drei ihrer Akteure aufzählen kann.

Es mangelt in der Stockhorn-Arena spätestens seit dem Abgang von Stefan Glarner an Identifikationsfiguren, an Spielern, an die man gleich denkt, wenn man den Namen des Clubs hört; an Spielern, die über die Fussballszene hinaus interessieren.