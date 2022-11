Versammlung in Brenzikofen – Neue Heizung für Schule und IT-Kredit bewilligt Die Schule wird künftig mit Erdsonden beheizt, und die Verwaltung erhält Cloud-IT: Das beschloss der Souverän und wählte eine Gemeinderätin. Andreas Tschopp

Die neu gewählte Gemeinderätin Sabrina Oppliger und der abtretende Yusuf Simsek mit seinem Geschenk. Foto: Andreas Tschopp