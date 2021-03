Verkehrssanierung Aarwangen – Neue Gruppe macht gegen die Umfahrungsstrasse mobil Die Gegner des Projekts haben sich in der «IG Natur statt Beton» zusammengeschlossen. Sie wollen das Vorhaben stoppen. UPDATE FOLGT

Eine Brücke über die Aare ist wichtiger Bestandteil der Umfahrung Aarwangen. (zvg) Visualisierung: PD/Swiss Interactive AG

Bauern, Anwohner, Umwelt- und Landschaftsschützer kämpfen gemeinsam gegen die geplante Umfahrungsstrasse, die zum Grossprojekt Verkehrssanierung Aarwangen des Kantons Bern gehört. Die Gegner haben sich in der «IG Natur statt Beton» zusammengeschlossen.

Die Interessengemeinschaft sieht sich als breite Koalition und will «die Umfahrung Aarwangen stoppen», wie sie am Mittwoch an einem Medientermin vor Ort erklärte. Das Millionenprojekt führe zu Mehrverkehr, zerstöre eine bedeutende Naturlandschaft sowie wertvolle Ackerböden. Langfristig würden keine Probleme gelöst.

Mitten durch das Smaragdgebiet

Vertreter der Interessengemeinschaft präsentierten auf einem Acker in Bützberg den Verlauf der geplanten Umfahrungsstrasse im freien Feld. Das geplante 3,6 Kilometer lange Betonband führe mitten durch kostbares Landwirtschaftsland und zerschneide ein Smaragdgebiet mit Tier- und Pflanzenarten, die zum Teil kurz vor dem Aussterben stünden, heisst es in einem Communiqué.

Der Kanton Bern wolle «die Verkehrsprobleme von Aarwangen mit den Mitteln von gestern lösen», kritisierte die IG. Neue Strassen führten stets zu Mehrverkehr. Nötig wäre aus Sicht der IG in Aarwangen ein Testplanungsverfahren, das sich ernsthaft mit verschiedenen Varianten auseinandersetze.

Auflage noch bis 19. März

Das Grossprojekt «Verkehrssanierung Aarwangen» mit Gesamtkosten von 193 Millionen Franken liegt noch bis 19. März öffentlich auf. Der Kanton strebt an, Aarwangen dank einer Umfahrungsstrasse vom massiven Durchgangsverkehr zu entlasten. Zum Projekt gehört auch die Erneuerung der Bahnanlagen in Aarwangen.

Der Kanton Bern betonte bei der öffentlichen Auflage, das Projekt sei in einem «stark partizipativen Planungsprozess» entstanden. Das bernische Stimmvolk hatte 2017 dem Projektierungskredit zugestimmt und damit den Weg für das Projekt geebnet.

SDA