Energie im GGR Steffisburg – Neue Grundlage für Energie- und Wasserversorgung Durch die Fusion mit Schwendibach wurde eine Totalrevision des Reglements für die Energie- und Wasserversorgung nötig. Der Grosse Gemeinderat stimmte zu. Janine Zürcher

Blick von Schwendibach nach Steffisburg. Die Fusion erfolgte per 1. Januar 2020. Foto: Christian Ibach

Per Januar 2020 fusionierte Steffisburg mit Schwendibach. Der neue Ortsteil wird auch nach der Fusion durch die BKW mit Strom und durch die Energie Thun AG mit Wasser beliefert. In Steffisburg übernimmt diese Aufgaben die lokale Netzulg AG. Das führte den Gemeinderat dazu, am Freitag eine Totalrevision des «Reglements über die Versorgung der Einwohnergemeinde Steffisburg mit Energie und Wasser» aus dem Jahr 2002 vorzulegen. Denn für die Versorgung von Schwendibach musste eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

Es gehe weiter darum, eine Grundlage zur Regelung der Konzessionsabgaben zu schaffen, sagte Gemeinderat Marcel Schenk (SP) dazu. Und in verschiedenen Punkten seien aus rechtlicher Sicht Präzisierungen nötig. Etwa für das Rechtsverhältnis zwischen der Netzulg AG und ihren Kunden sowie der Gemeinde. «Die Netzulg soll ihre Tätigkeit auf guter Grundlage fortführen können», so Schenk. Hinzu kämen Änderungen wie die Erweiterung des Gebietes durch die Fusion. Durch eine Teilrevision hätten die Anpassungen nicht durchgeführt werden können.