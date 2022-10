Alpensymposium 2023 in Interlaken – Neue Gesichter am alten Ort Die neuen Macher des zweitägigen Alpensymposiums geben für die Konferenz 2023 das Motto «Gesicht zeigen» heraus. Auftreten soll auch ein Schachweltmeister aus Russland. Hans Urfer

Iris Huggler, Thomas Dürr und Jrène Küng, drei von vier Mitgliedern der Geschäftsleitung der Alpensymposium AG vor dem Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken. Auf dem Bild fehlt Mike Schälchli von der Tit-Pit GmbH. Foto: Hans Urfer

Nach zwei Jahren Zwangspause wird am 10. und 11. Januar 2023 in Interlaken zum 18. Mal das Alpensymposium über die Bühne gehen. Die interdisziplinäre Konferenz für Politik, Wirtschaft, Sport und Kunst findet wie in den Jahren zuvor im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa statt.