Neue Geräte angekündigt – Tablets, iPhones und Uhren – das planen Apple, Microsoft und Co. Mit dem September geht das Techjahr in die heisse Phase. Die grossen Player haben bereits Events mit Neuheiten angekündigt. Damit rechnen wir.

Samsung hat dieses Jahr einen Frühstart sondergleichen hingelegt und die wichtigsten Neuheiten für die zweite Jahreshälfte und damit das alles entscheidende Weihnachtsgeschäft schon im Juli angekündigt. Die amerikanischen Techkonzerne verzichten auf solche Überraschungen und zeigen ihre Neuheiten wie gewohnt im September und Anfang Oktober. Das sind die wichtigsten Events:

12. September: Apple zeigt neue iPhones und Uhren

Apple eröffnet den Neuheitenreigen der US-Konzerne. Erwartet werden dieses Jahr leicht verbesserte iPhone-Modelle mit einer sehr auffälligen Neuerung: Der Ladeanschluss wird geändert. Nach über zehn Jahren wechselt das iPhone von Apples eigenem Lightning-Standard auf USB-C. Damit lässt sich das iPhone künftig mit dem gleichen Kabel laden, das fast alle anderen Techgeräte schon verwenden. Ganz freiwillig hat sich Apple wohl nicht dazu entschlossen. Die EU hat nämlich beschlossen, dass ab Ende 2024 Smartphones und andere Geräte auf diesen Standard setzen müssen.

Wenn die iPhones auf USB-C setzen, müssen längerfristig auch Zubehörgeräte wie die Airpods angepasst werden. Neue Ladeboxen für die Funkkopfhörer mit USB-C statt Lightning wären daher keine Überraschung.

Schliesslich wird es noch neue Varianten der Apple Watch und Apple Watch Ultra geben.

21. September: Microsoft zeigt neue Surface-Geräte

Eine Neuauflage des Surface Laptop Studio dürfte für die meisten Schlagzeilen sorgen. Der Laptop mit innovativem Klapp-Touchscreen bekommt einen Nachfolger (hier der Test des ersten Modells). Neuere technische Innereien sind gesetzt. Spannender wird die Frage, ob an der Mechanik und dem Prinzip des innovativen Geräts etwas geändert wird.

Daneben werden noch Neuauflagen der Budget-Tablets und -Laptops erwartet, also ein Surface Go 4 und Surface Laptop Go 3. Eine gelungene Überraschung wäre ein weiteres Klapp-Smartphone. Microsoft scheint nach zwei Modellen das Interesse an der Kategorie aber wieder verloren zu haben.

Apropos Klappgeräte: Das 2019 angekündigte Surface Neo mit zwei Bildschirmen und einem Klappmechanismus ist nach wie vor nicht erschienen.

27. September: Meta zeigt eine neue Brille und KI-Sachen

Statt eines Ankündigungsevents gibt es bei Meta, der Firma hinter Instagram, Facebook und Whatsapp, eine zweitägige Konferenz namens Meta Connect. Das Highlight der Veranstaltung dürfte die Ankündigung der neusten Computerbrille namens Quest 3 werden. Im Sommer hat Meta die Brille schon mal kurz gezeigt, aber viele Aspekte offengelassen.

Die frühe Ankündigung diente wohl dazu, Apple mit der Vision-Pro-Brille zuvorzukommen. Doch während die Apple-Brille sich vor allem an Profis richtet und das mit dem hohen Preis auch sehr deutlich macht, dürfte die Quest 3 sich an ein breiteres Publikum richten. Entscheidend wird daher die Frage: Auf was verzichtet Meta, und welche Kompromisse sind nötig, um einen deutlich tieferen Preis zu erreichen?

4. Oktober: Google zeigt neue Pixel-Sachen, die wohl nicht in die Schweiz kommen

Um Enttäuschungen vorzubeugen, steckt die Warnung schon im Titel. Googles Pixel-Event ist jeweils für Schweizer Technikfans eine ziemlich frustrierende Erfahrung. Die neuen Pixel-Handys mögen noch so beeindruckend sein, in der Schweiz will sie Google selber nicht verkaufen. Man muss jeweils warten, bis Onlinehändler sie (gegen einen Aufpreis) importieren, oder selbst im Ausland einkaufen gehen.

Erwartet werden in erster Linie neue Smartphones der Pixel-8-Reihe. Das Highlight dürften erneut die Kameras werden. Hier hat Google mit der Verbindung aus Hardware und vor allem Software seit Jahren einen Lauf und zeigt immer wieder Bestleistungen.

Neben neuen Smartphones werden vor allem auch neue Uhren erwartet. Letztes Jahr hat Google mit der Pixel Watch die erste eigene Smartwatch lanciert. Nun darf man gespannt sein, wie ernst es Google damit ist und wie die Reihe gepflegt und weiterentwickelt wird.

