Nach Abwahl der Präsidentin – Neue Gemeinderätin in Roggwil Marianne Burkhard tritt nach der Niederlage aus dem Gemeinderat zurück. Nun steht fest, wer nachrücken wird.

Marianne Burkhard und ihr Nachfolger Benjamin Kurt am Wahlsonntag. Nicht nur beim Präsidium, auch im Gemeinderat kommt es zu einem Wechsel. Foto: Marcel Bieri

Knapp zwei Wochen ist es her, dass Marianne Burkhard (SP) im Rennen ums Roggwiler Gemeindepräsidium gegen ihren bürgerlichen Herausforderer Benjamin Kurt den Kürzeren zog. Bereits am Wahlsonntag kündete Burkhard an, dass sie sich auch aus dem Gemeinderat zurückziehen werde. Nun hat der erste Ersatzkandidat Kurt Schönenberger abgesagt, wie die SP Roggwil in einer Mitteilung schreibt. So werde die langjährige SP-Politikerin Dana Matanovic in den Gemeinderat nachrutschen. (rsc)