Hochwasserschutz in Huttwil – Neue Freiheit für ein Gewässer Die Herdgemeinde legt den Unterlauf des Weierbachs im Kammernwald neu an. Dieser schützt das Industriegebiet künftig vor Überschwemmungen. Jürg Rettenmund

Schon bald mit Bach: Der Weg im Huttwiler Kammernwald. Fotos: Raphael Moser

Rudolf Steffen schilderte den Huttwiler Herdburgerinnen und Herdburgern eindrücklich, was geschieht, wenn der Weierbach nach einem Gewitter Hochwasser führt. Er kramte in seinen Erinnerungen aus den 1960er-Jahren, als er beabsichtigte, im Rüttistalden ein Baugeschäft zu erstellen (die heutige Kibag). Deshalb legte er damals einen Entlastungskanal an.