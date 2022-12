Überraschung in Ostermundigen – Neue Firma schnappt sich den Schwand Eine Firma ersteigert die Schwand-Gebäude in Münsingen und will ein Wohn- und Bildungszentrum aufbauen. Der Kanton verzichtet auf den Kauf. Johannes Reichen

Nun übernimmt der Kanton Bern die Gebäude der konkursiten Bio Schwand. Foto: Raphael Moser

Am Donnerstagmorgen wurde beim Konkursamt Bern-Mittelland in Ostermundigen ein Baurecht mit neun Liegenschaften versteigert. Es handelt sich dabei um die Konkursmasse der Bio Schwand AG in Münsingen, die Anfang dieses Jahres die Bücher deponieren musste.