Ihre Gemeinde informiert – Neue Fachbereichsleiterin Bildung, Kinder und Jugend Marcia Hermann ist die neue Leiterin des Fachbereichs Bildung, Kinder und Jugend, bei der Stadtverwaltung Langenthal.

Marcia Hermann ist die neue Leiterin des Fachbereichs Bildung, Kinder und Jugend. PD

Marcia Hermann absolvierte ein Masterstudium in Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Bildungssoziologie an der Universität Bern. Sie war in verschiedenen Aufgabengebieten tätig, unter anderem seit 2018 und bis heute als Fachspezialistin Bildung im Generalsekretariat des Departements Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau.

Sie ist die Nachfolgerin von Soraya Taibo, die sich nach langjähriger Tätigkeit entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Stadtverwaltung Langenthal anzunehmen.

Die fundierte Aus- und Weiterbildung sowie die mehrjährigen beruflichen Erfahrungen von Marcia Hermann sind ideale Voraussetzungen zur Wahrnehmung und Erfüllung der mit ihrer Funktion verbundenen Aufgaben. Mit der Besetzung der Stelle als Fachbereichsleiterin Bildung, Kinder und Jugend konnte erfreulicherweise eine Schlüsselposition im Amt für Bildung, Kultur und Sport wiederbesetzt werden.

Die Verwaltungsleitung freut sich auf die kommende Zusammenarbeit und wünscht Marcia Hermann bereits heute einen guten Start in der neuen Tätigkeit. Bei Soraya Taibo bedankt sie sich für ihr langjähriges Wirken.

Ihre Gemeinde informiert Dieser Artikel wurde von der Behörde verfasst und zur Verfügung gestellt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.