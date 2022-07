Zukunft des «Oberhofnerli» – Neue Crew übernimmt das Steuer Philipp Deriaz hat die Zukunft des «Oberhofnerli» in die Thuner Politik getragen. Jetzt avanciert er zum Steuermann für die Fahrt in die Zukunft. Marco Zysset

Die MS Oberhofen – bekannt als «Oberhofnerli» – im Bereich der Ländte Hofstetten in Thun. Foto: PD/Rolf Lemberg

Nachdem Anfang 2022 bekannt geworden ist, dass die Stadt Thun nicht bereit ist, das «Oberhofnerli» dauerhaft beim Casino ländten zu lassen, hat SVP-Stadtrat Philipp Deriaz das Thema mit einem Fragenkatalog ins Parlament und so aufs politische Parkett gebracht. Die Verwaltung in Thun signalisierte in der Folge Kompromissbereitschaft. Die BLS Schifffahrt, die das Schiff loswerden möchte, bot Hand für eine künftige Zusammenarbeit mit allfälligen neuen Betreibern. Jetzt zeigt sich, wie die künftige Trägerschaft für das beliebte Ausflugsschiff aussehen könnte.