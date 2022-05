Archiv der Frauenbewegung – Neue Co-Leitung für Gosteli-Stiftung Lina Gafner und Simona Isler sind die neuen Co-Leiterinnen der Gosteli-Stiftung in Worblaufen. Sie treten ihre Stelle per 1. August an.

Lina Gafner (links) und Simona Isler übernehmen im August die Leitung der Gosteli-Stiftung.

Die Gosteli-Stiftung, das Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung, erhält eine neue Leitung. Der Stiftungsrat wählte Lina Gafner und Simona Isler zu neuen Co-Leiterinnen, wie es in einer Mitteilung der Stiftung vom Freitag heisst.



Mit dem neuen Führungsduo gewinne die Gosteli-Stiftung eine erfahrene Koordinatorin und Gestalterin in den Bereichen digitale Geschichte, Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine überzeugende Netzwerkerin und ausgewiesene Forscherin mit Schwerpunkt in der Frauen- und Geschlechtergeschichte, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die beiden promovierten Historikerinnen sollen die Geschicke der Stiftung und das Archiv mit Sitz in Worblaufen leiten und mit dem Stiftungsrat in die Zukunft führen. Die Stiftung soll zu einer «hybriden Gedächtnisinstitution mit Ausstrahlungskraft transformiert und Forschungsdienstleistungen und Vermittlungsangebote für die Wissenschaft und ein breiteres Publikum ausgebaut werden.»

Die neuen Co-Leiterinnen treten ihre Funktion auf den 1. August an. Sie lösen Silvia Bühler ab, welche die Stiftung seit 2014 geleitet hat. Silvia Bühler hatte die Leitung im Februar abgegeben, um eine neue Herausforderung anzugehen.



Das Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung wurde vom Bund 2020 als Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung eingestuft. Damit wurden finanziellen Beiträge von Bund und Kanton Bern gesprochen, die das Fortbestehen des Archivs zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung sichern.



pd/tag

