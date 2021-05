Überfall im Juli 2020 – Neue Bilder des Könizer Bankräubers veröffentlicht Der Tatverdächtige eines Banküberfalls in Köniz von vor einem Jahr könnte seither noch weitere Delikte begangen haben. Nach wie vor werden Zeugen gesucht.

Der Mann hat am linken Hals eine auffällig abstehende Hautveränderung. Foto: zvg/Kapo Bern

Obschon die Kantonspolizei Bern schon im Nachgang eines Überfalls auf die Valiant-Bank an der Schwarzenburgstrasse in Köniz im vergangenen Juli eine Täterbeschreibung veröffentlicht hatte, konnte der Mann bisher nicht identifiziert werden.

Wie die Kapo nun mitteilt, habe die Auswertung von Bildmaterial aber ergeben, dass der Täter auch für zwei weitere bewaffnete Banküberfälle in Muri im September und in Belp im Oktober 2020 in Frage kommen könnte.

Auf ihrer Homepage hat die Polizei neue Fahndungsbilder veröffentlicht. Sie hofft nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung. und hat am linken Hals eine auffällig abstehende Hautveränderung. Zeugen werden gebeten, sich unter 031 638 81 11 zu melden.

Der Mann ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter gross. Foto: zvg/Kapo Bern

mb

