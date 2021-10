Co-Working Steffisburg – Neue Arbeitsmodelle in alten Gemäuern In Steffisburg soll ein Co-Working-Angebot neues Leben ins Höchhus bringen. Aber reichen neue Arbeitsmodelle, um das alte Haus zu beleben? Marco Zysset

Ein Blick ins Co-Working im Höchhus in Steffisburg. Foto: Patric Spahni

Der Journalist und der Fotograf haben den falschen Tag erwischt für ihren Fototermin im Co-Working Steffisburg. Der Bericht soll sich um neue Arbeitsmodelle in alten Gemäuern drehen, das Bild die Gesichter hinter der Idee zeigen. Doch just an diesem Tag sieht die Arbeitswelt im Co-Working Steffisburg ziemlich altbekannt aus: Ausschliesslich Männer sitzen hinter den PC im zweiten Stock des Höchhus. Dabei habe es sehr wohl auch Frauen im Team, betont Philipp Keller, die das Projekt mittragen und -gestalten.

Philipp Keller ist einer von sieben Hosts – so heissen die Gastgeberinnen und Gastgeber im Co-Working Steffisburg. Sie sind die Anlaufstelle für all jene, die im Co-Working im Höchhus arbeiten wollen. Seit den Sommerferien, als das Co-Working in eine erste Testphase gestartet ist, waren das immerhin bereits rund 30 Personen, wie Emanuel J. Roth berichtet. Er ist zusammen mit Keller Mitbegründer des Zukunftbureau in Steffisburg, das im letzten Frühling lanciert wurde – und mit welchem die Gemeinde auch die Idee des Co-Workings konkretisiert und umgesetzt hat.