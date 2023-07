Sozialunternehmen aus Interlaken – Neue Arbeitskräfte aus der Seeburg 26 junge Berufsleute haben eine grosse Hürde genommen, um im Erwerbsleben Fuss zu fassen: Sie schlossen ihre Erstausbildung im Sozialunternehmen Seeburg ab.

Eine Gruppe von Jugendlichen, die ihre Ausbildung im Sozialunternehmen Seeburg in Interlaken abgeschlossen haben. Foto: PD

Insgesamt 26 Jugendliche konnten ihre Erstausbildung in der Seeburg in Interlaken erfolgreich abschliessen. «Die jungen Leute haben in den zurückliegenden zwei bis vier Jahren eine Ausbildung in internen Abteilungen wie auch in verschiedenen Betrieben des Sozialunternehmens absolviert», heisst es in einer Mitteilung. Im Restaurant und Kulturzentrum Topoff nahmen sie nun ihre Diplome entgegen.

Eine der Kernkompetenzen der Seeburg ist nach eigenen Angaben die berufliche Integration. Im Auftrag der Invalidenversicherung und anderer Sozialbehörden werden Jugendliche in Bereichen wie Küche, Hauswirtschaft, Logistik oder Malerei in derzeit 14 verschiedenen Berufen ausgebildet. (PD)

