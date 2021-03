Aus dem Lysser Parlament – Neue Anlaufstelle für den Lysser Sport Es war jahrelang Thema: Nun ist der Sport mit einer eigenen Fachstelle in der Lysser Behördenstruktur verankert. Simone Lippuner

Die Sportlerinnen und Sportler in Lyss erhalten eine eigene Fachstelle. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu lange. Viel zu lange habe es gedauert, räumte der Lysser Gemeinderat Jürg Michel (SVP) an der Parlamentssitzung vom Montag ein. Michel sprach von der Beantwortung einer Motion, welche die FDP an der GGR-Sitzung vom 15. Mai 2017 eingereicht hatte. «Dafür erfüllt nun das vorliegende Geschäft die Anliegen der Motionärin voll und ganz», so Michel.

Es geht um die Verankerung des Sports in der Lysser Behördenstruktur. Konkret: Alle Exponenten im Bereich des Sports, also die rund 60 Vereine sowie Einzelpersonen und Schulen, sollen eine Ansprechperson haben, ihre Anliegen sollen professionell betreut werden. Bisher verlief das Zusammenspiel zwischen der Gemeinde und ihren Sportlerinnen und Sportlern ziemlich chaotisch, ohne Koordination der zahlreichen Interessen.

Komplexe Umsetzung

Um dem Sport in der Gemeinde Lyss mehr Gewicht einzuräumen, forderte die FDP eine Fachstelle Sport. Zudem solle eine Sportkommission mit Entscheidungsbefugnissen installiert werden. Das Parlament erklärte die Motion im Dezember 2017 als erheblich. Danach passierte in dieser Sache nicht mehr viel. Die Umsetzung sei komplex, hiess es stets.

Nun aber kam das Geschäft endlich zum Abschluss. Die Lösung: Der Abteilung Liegenschaften wird der «Fachbereich Sport» angegliedert. Lyss schafft auf dieser Ebene ein neues Führungsgremium, welches die Bereiche Schwimmbad, Eishalle, Sportzentrum Grien sowie den Liegenschaftsdienst betreut. Für die Anliegen aus dem Sportbereich stehen rund 25 Stellenprozente zur Verfügung. Die neue Fachstelle wird jährlich mit 80’000 Franken zu Buche schlagen.

Die Parlamentarier hiessen das Geschäft sowie die Abschreibung der Motion einstimmig gut.