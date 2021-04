Thuner Statthalter sagt Ja – Neue Angebote, mehr Platz: Beizen können loslegen Eine neue Bar am Aarequai in Thun, zusätzliche Aussensitzplätze für diverse Betriebe – das ermöglicht Statthalter Marc Fritschi. Auch sonst gibt es gute News für Beizer. Michael Gurtner

Im Eckgebäude an der Adresse Obere Hauptgasse 74 ist eine neue Bar geplant – mit Aussenplätzen am Aarequai. Foto: Michael Gurtner

Auf den Terrassen der Beizen dürfen seit Montag wieder Gäste empfangen werden – und das Angebot wird vielerorts bereits rege genutzt. Da dürfte es jenen Betrieben mehr als gelegen kommen, die nun vom Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi grünes Licht für ihre Pläne erhalten haben. In einer Medienmitteilung listet Fritschi gleich mehrere Gastrounternehmen auf, denen er zuletzt Bewilligungen ausgestellt hat:

– An der Oberen Hauptgasse 74 kann eine neue Bar eröffnet werden. «Zu diesem neuen Betrieb oberhalb der Sinnebrücke gehören auch 40 Aussenplätze auf dem Aarequai», heisst es in der Mitteilung des Statthalteramts.

– Im Landgasthof Weiersbühl in Uebeschi kann Robert Hager zusätzlich eine Gartenwirtschaft und eine Terrasse mit total 52 Plätzen bewirten.

– Der Umbau des ehemaligen Kinos und Café City in Thun (wir berichteten) sowie eine erneuerte Aareterrasse sind baubewilligt, «nach der Bauabnahme kann einem geeigneten Wirt die Betriebsbewilligung erteilt werden».

– Der Umbau der Hotelfachschule in Thun ist bewilligt. Die Studentenzimmer können neu als Hotelzimmer für 94 Gäste genutzt werden. Die Zahl der Aussensitzplätze erhöht sich von 50 auf 85.

– Die Büechermuus GmbH an der Allmendingenstrasse 16 in Thun kann Kaffee und Kuchen auf vier Aussenplätzen verkaufen. Später wird dies auch im Laden möglich sein.

– In Heiligenschwendi hat das neue Café Schongang vorerst auf den bewilligten 25 Aussenplätzen den Betrieb aufgenommen – jeweils von Montag bis Freitag.