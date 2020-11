Wahlen in Zollikofen – Neue Allianzen im Gemeinderat Die Mitte wird zur neuen Mehrheitsbeschafferin im Gemeinderat. BDP-Mann Martin Köchli gelingt der Einzug in die Exekutive – auf Kosten der FDP. Cedric Fröhlich

Daniel Bichsel, SVP, bisher, 2029 Stimmen (als Gemeindepräsident still bestätigt) Foto: PD Peter Bähler, SVP, bisher, 1592 Stimmen Foto: PD Martin Köchli, Vereinte Mitte, 873 Stimmen Foto: PD 1 / 7

Die Mitte ist zurück. Martin Köchli, der Spitzenkandidat der gemeinsamen Liste von BDP, GLP und EVP zieht in den Gemeinderat von Zollikofen ein. Getragen von einem breiten Bündnis, gegen einen Gegner, der mit Schwierigkeiten kämpft: die FDP. So hatten sie es geplant, die Leute aus der Mitte. Und so ist es gekommen.

Im Gremium ergibt das eine neue Ausgangslage. Nicht länger sitzen vier Bürgerliche drei Linken gegenüber. Die Mitte wird künftig der Puffer zwischen zwei gleichstarken Lagern sein. «Das Zünglein an der Wage spielen», will Köchli.

Fällt die bürgerliche Bastion? Das war die Frage vor diesen Gemeindewahlen im Berner Vorort. Nun, eine klare Antwort darauf liefert die Wahl des «BPD-Manns mit grünem Anstrich» – so bezeichnete ihn diese Zeitung im Vorfeld der Wahlen – nicht. Er stört sich nicht an der Umschreibung seiner politischen Person. «Wir sind eine bürgerliche Partei, aber offen für neue Wege in Umweltfragen», sagte Köchli am Sonntagabend.