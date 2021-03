Bahnhof Thun – Neue Abfahrtsanzeiger in Betrieb Die STI Bus AG hat am Bahnhof Thun neue Abfahrtsanzeiger mit Touch-Funktion in Betrieb genommen. Die bisherigen Anzeiger hatten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. pd

Am Bahnhof Thun wurden die neuen Abfahrtsanzeiger montiert und in Betrieb genommen. Foto: PD

Ende der vergangenen Woche wurden die neuen Abfahrtsanzeiger am Bahnhof Thun montiert. Die Abfahrtsanzeiger verfügen gegenüber den Vorgängermodellen über viele Erweiterungen. Neu können die Kunden per Touchscreen den Fahrplan abfragen, Zonen- und Situationspläne aufrufen, eine «Tür zu Tür»-Abfrage tätigen und sich Wegbeschreibungen zu Haltestellen geben lassen. Letztere sind am Bildschirm auf dem Situationsplan oder als Text ersichtlich.

Die Funktionen der neu beschafften Geräte werden den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) gerecht, wie die STI Bus AG mitteilt. «Mit Drücken des Rollstuhlsymbols werden die Verkehrsinformationen ausgeblendet und die Abfahrtsanzeigen verschieben sich nach unten. Diese erscheinen anschliessend auf Augenhöhe von Personen im Rollstuhl.» Die ausgeblendeten Verkehrsinformationen werden mit dem Informations-Icon wieder eingeblendet.

Kundinnen und Kunden mit einer Sehschwäche können sich die Abfahrtsinformationen (Linie, Ziel, Abfahrtszeit sowie Abfahrtskante) vorlesen lassen. Hierzu wird der gelb umrandete Knopf, welcher sich links vom Bildschirm befindet, betätigt.