Bauvorhaben in Langenthal – Neubaupläne auf dem Anliker-Areal Nach dem Ende der Möbelfabrik soll die ehemalige Schreinerei an der Schorenstrasse nun einem Haus für Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen weichen. Kathrin Holzer

Die ehemalige Schreinerei an der Schorenstrasse (rechts) steht heute leer – ebenso wie die frühere Ausstellung s fläche der Möbelmacher im Erdgeschoss des geschützten Geschäftshauses mit dem integrierten Wohnhaus . Fotos: Marcel Bieri

Knapp drei Jahre ist es her, seit das Möbelhaus Anliker an der Ecke Ringstrasse/Schorenstrasse nach mehr als 100 Jahren seine Türen schloss und das Areal in neuen Besitz überging. Die Schreinerei mit ihren Nebengebäuden blieb seither bis auf ein künstlerisches Zwischenspiel vor zweieinhalb Jahren ungenutzt. Ins ehemalige Geschäftshaus des Langenthaler Traditionsbetriebs indes kehrte mit dem Einzug des Architekturbüros Blum und Grossenbacher noch im Herbst 2018 wieder Leben ein.