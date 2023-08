Neubau von Wohnsiedlungen – In Hofstetten wird Grosses geplant In 9 Gebäuden sollen 19 Wohneinheiten für Familien und Seniorenpaare entstehen. Bauherrschaft und Architekten präsentierten ihre Pläne am vergangenen Freitagnachmittag der interessierten Dorfbevölkerung. Beat Jordi

Visualisierung der Überbauung Scheidweg (oben links) und «Louenen» (unten rechts). Die grauen Dächer sind bestehende Häuser, ganz rechts unten ein Teil des Hotels Alpenrose. Visualisierung: PD

Rund 20 interessierte Hofstetterinnen und Hofstetter besuchten den Informationsanlass «Neubau Wohnsiedlung Hofstetten» im Hotel Alpenrose am Freitagnachmittag. An der Louenen und am Scheidweg sollen auf zwei Parzellen neun Ein- und Mehrfamilienhäuser mit total 19 Wohneinheiten entstehen, erklärte Heinz Fuchs als Vertreter der Bauherrschaft das Vorhaben.