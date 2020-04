Bauvorhaben der Landi – Neubau soll Wege verkürzen Die Landi Region Langnau will in Röthenbach ihr altes Verkaufsgebäude abreissen und durch einen Neubau ersetzen. Dieser soll näher bei der Agrarhalle zu stehen kommen, ein Vorteil für Kunden und Verkaufspersonal. Jacqueline Graber

Die Tage des Landi-Gebäudes sind gezählt. Das Gesuch für den Abriss ist eingereicht. Foto: Raphael Moser

Die Landi-Liegenschaft in Röthenbach ist in die Jahre gekommen. Nun soll das Gebäude, das sich direkt an der Hauptstrasse befindet abgerissen werden. Geplant ist die Realisierung eines Neubaus, dieser soll weiter hinten auf dem Areal zu stehen kommen. Das Baugesuch ist eingereicht. Simon Joss, Mitglied der Geschäftsleitung Landi Region Langnau AG, begründet die Platzverschiebung so: «Zum Landi-Verkaufsladen gehört auch eine grosse Agrarhalle, dort werden Tierfutter, Stroh, Heu und andere Produkte gelagert.» Die Halle und der Laden liegen rund 100 Meter voneinander entfernt, mehrmals täglich müsse das Verkaufspersonal die Strecke zurücklegen. Und auch für die Landwirte sei es umständlich, wenn sie zum Bezahlen zuerst beim Laden parkieren und nachher zum Aufladen der Ware sich erneut auf den Traktor setzen müssen. «Dank dem geplanten Umschlagsplatz zwischen den beiden Gebäuden ist ein Hin- und Herfahren nicht mehr nötig», so Joss.