Neubau in Ausserholligen – Beim Weyermannshaus entsteht der neue Beachvolley-Treffpunkt In Ausserholligen sollen acht neue Sandfelder entstehen. Doch 1,5 Millionen Franken fehlen dem Verein Beachvolley Bern noch. Sarah Buser

Hier entsteht das neue Beachcenter: Visualisierung des «Home of Beach» in Ausserholligen. Foto: zvg Beachcenter Bern

Das geplante Beachcenter hat nun einen Standort. Der Verein Beachvolley Bern verkündet, dass in Ausserholligen in unmittelbarer Nähe zum Freibad Weyermannshaus ein Beachcenter unter dem Namen «Home of Beach» entsteht.