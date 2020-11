Bauprojekt in Herzogenbuchsee – Neubau im «Schweden-Dörfli» Das Regionale Arbeitszentrum plant ein neues Wohnheim an seinem Standort Heidenmoos. Mit leichten Verzögerungen muss bereits gerechnet werden. Maximilian Jacobi

Der Geschäftsführer des Regionalen Arbeitszentrums, Rudolf Andres, vor einem Gebäude, das für das erweiterte Arbeitszentrum umgebaut wird. Foto: Christian Pfander

An der Heidenmoosstrasse 28 kauert der flache Bungalow mit hölzerner Fassade gedrungen unter dem grauen, niedrigen Himmel. Hinter den Fenstern brennt Licht. Noch liegt hier das Atelier des Regionalen Arbeitszentrums (RAZ), mit 230 Mitarbeitenden einer der grössten Arbeitgeber Herzogenbuchsees. Anstelle des Bungalows soll in Zukunft ein Wohngebäude entstehen, das 27 Bewohnern Platz bietet.

Das Atelier wechselt an den Hauptstandort im Oberholzweg. 1300 Quadratmeter umfasst der Neubau, verteilt auf drei Stockwerke – zumindest so ist der Plan. Aufgeteilt werden die 27 Zimmer in sechs Wohngemeinschaften. Zwischen vier und fünf Einzelzimmer bilden eine solche Gemeinschaft, die sich jeweils einen zentralen Wohnraum mit Küche teilt.

Resultat flacher Hierarchie

Die Idee für die Raumaufteilung und Struktur stammt von Denise Bachmann, der Teamleiterin Aussenwohngruppe des RAZ. Auch welcher Boden verlegt und was für Wasserhähne verbaut werden sollen, entscheidet sie, nicht der Geschäftsführer und eigentliche Bauherr. Diese Entscheidungsfindung ist Resultat der seit der Umstrukturierung 2018 herrschenden flachen Hierarchien des RAZ. Oder wie es der gebürtige Wynauer und 2017 ins Amt getretene Geschäftsleiter Rudolf Andres erklärt: «Schliesslich sind es auch Denise Bachmann und ihr Team, die am Ende damit arbeiten werden.»

Mit dem Neubau sollen Bewohnerinnen und Bewohner zeitgemäss untergebracht werden können. Im Vergleich zum Hauptstandort des RAZ liegt das künftige Wohnheim mitten in einem Wohnquartier.

Die Gründe, weshalb ein solcher Neubau für das RAZ von Vorteil ist, sind vielzählig: An erster Stelle steht die zeitgemässe Unterbringung der betreuungsbedürftigen Bewohner. Statt der vom Kanton vorgeschriebenen 10 Quadratmeter bieten die neuen Zimmer deren 23. Zusätzlich soll jedes Zimmer mit einem eigenen, barrierefreien Bad ausgestattet werden. Auch zwei Hobbyräume sind für das Gebäude geplant.

Ein weiteres Argument ist die zentrale Wohnlage. Im Vergleich zum Hauptstandort des RAZ liegt das künftige Wohnheim mitten in einem Wohnquartier und damit weitaus näher am Dorfzentrum. Momentan sind viele der Bewohner dezentral in verschiedenen Wohnungen eingemietet. Eine Situation, die nicht nur dem gemeinschaftlichen Leben hinderlich ist, sondern sich auch finanziell als nicht vorteilhaft bezeichnen lässt.

Der Neubau seinerseits wird immerhin etwa 4,5 Millionen Franken kosten.

Selbstständiges Wohnen fördern

Um sich geschickt ins Gesamtbild seiner Umgebung einzufügen, soll auch das künftige Wohnheim mit einer Holzfassade versehen werden. Das «Schweden-Dörfli», wie es Andres liebevoll nennt, besteht aus mehreren verschiedenfarbigen Häusern mit Fassaden aus Holz, die in diesen Breitengraden tatsächlich ungewohnt skandinavisch anmuten.

«Wir werden dafür sicherlich eine Lösung finden.» Rudolf Andres, Geschäftsleiter RAZ

Das blaue Holzhaus direkt neben dem künftigen Neubau wird in einigen Jahren vermutlich auch umgebaut werden. Dort soll ein Heim für selbstständiges Wohnen entstehen. «Ziel wäre es, die Bewohner aus dem betreuten Wohnheim vorzubereiten, sodass sie später dort selbstständig wohnen können», erklärt Andres die Idee. Das Baugesuch für das Wohnheim lag bis zum 26. Oktober bei der Gemeindeverwaltung in Herzogenbuchsee auf. Trotz der Bemühungen, das Gebäude seiner Umgebung angepasst zu gestalten, erhob jemand Einspruch gegen das Gesuch.

Doch Andres gibt sich diesbezüglich zuversichtlich: «Wir werden dafür sicherlich eine Lösung finden», und fügt ergänzend hinzu: «Der vorhergesehene Baubeginn im Dezember wird dadurch aber vermutlich etwas verzögert.» Allzu viel Verzögerung darf es aber nicht geben, denn das Wohnheim, das den niedrigen Bungalow in der Heidenmoosstrasse ablöst, soll bereits im Frühjahr 2022 bezugsfertig sein.