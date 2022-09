Probefahrt Mercedes GLC – Neuauflage einer Erfolgsgeschichte Der GLC ist die eierlegende Wollmilchsau von Mercedes. Das meistverkaufte Modell der vergangenen Jahre wird nun komplett neu aufgelegt. Dave Schneider

Die Proportionen blieben erhalten, der Rest ist neu: Mercedes lanciert die nächste Generation des GLC. Foto: Mercedes

Er fliegt oft unter dem Radar. Der GLC ist zwar ein stattlicher SUV und häufig vertreten auf unseren Strassen, doch er fällt kaum auf. Allerdings ist er eine beachtliche Erfolgsgeschichte für Mercedes-Benz: «2,6 Millionen Kunden weltweit haben sich seit Einführung für ein Modell der beliebten SUV-Baureihe entschieden», sagt Vertriebsvorständin Britta Seeger. Damit ist der GLC das meistverkaufte Modell der Schwaben der letzten zwei Jahre.

Nun wurde er komplett neu aufgelegt, und die Erwartungen des Herstellers sind dementsprechend hoch. Punkten soll der SUV dabei mit mehreren Qualitäten: «Ich bin überzeugt, dass der neue GLC mit der Kombination aus dynamischem Fahrspass, modernem Design und Funktionen wie dem Offroad-Cockpit und unserer Augmented-Reality-Navigation sowohl Abenteurer als auch Familien begeistern wird», ist Seeger überzeugt. Entwicklungsleiter Jörg Bartels doppelt nach: «Das neue Modell bringt alle Eigenschaften mit, die einen Mercedes-SUV ausmachen: kompromisslose Fahrsicherheit und Dynamik auf der Strasse, souveränes Fahrverhalten im Gelände.»

Breites Anforderungsprofil

Das klingt stark nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau, doch damit nicht genug: «Durch den hohen Fahrkomfort und die überzeugende Gesamtakustik ist der GLC ein toller Langstreckenbegleiter», fügt der für die Fahrzeugintegration verantwortliche Jörg Bartels an. Und Design-Chef Gorden Wagener setzt noch einen drauf: «Der neue GLC führt unsere Designphilosophie mit seiner sinnlichen Klarheit fort und strahlt, wie das gesamte SUV-Portfolio, Intelligenz und Emotion aus.»

Der Mittelklasse-SUV kommt in drei Verbrenner- und drei Plug-in-Hybridversionen auf den Markt. Foto: Mercedes

Das alles klingt nach des Guten zu viel, doch wenn man die PR-Superlative einmal weglässt, kann der neue GLC diese Punkte erfüllen. Das zumindest ist der Eindruck nach einer ausgiebigen Probefahrt: Der 4,72 Meter lange Fünfplätzer fährt sich auf der Strasse tatsächlich sehr komfortabel, seine Luftfederung bügelt Unebenheiten kaum merklich weg, die Fahrgastzelle ist hervorragend geräuschisoliert, die Sitze sind bequem und das Platzangebot ist vorzüglich. Und wer gern flotter durch Kurven fährt, kann das ruhig tun, die Lenkung ist präzise, die Agilität dank Hinterradlenkung hoch.

Mercedes-Benz GLC 400 e 4Matic Infos einblenden Modell: Mittelklasse-SUV

Masse: Länge 4716 mm, Breite 1890 mm, Höhe 1648 mm, Radstand 2888 mm

Kofferraum: 620 bis 1680 Liter

Antrieb: Kombination aus 2-Liter-Benziner und Elektromotor, Systemleistung 280 kW/381 PS, Allradantrieb

Fahrleistungen: von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 237 km/h

Batteriekapazität: 31,2 kWh

Elektrische Reichweite (WLTP): 118 bis 130 Kilometer

Verbrauch (WLTP): 0,6 Liter plus 22,5 kWh auf 100 Kilometer

CO 2 -Ausstoss (WLTP): 12 bis 15 Gramm pro Kilometer

Markteinführung: ab Dezember

Preis: noch nicht bekannt

Auch im Gelände liefert der SUV, was seine Erbauer von ihm fordern – nicht, dass der typische GLC-Fahrer je davon Gebrauch machen würde. Ein Offroad-Fahrprogramm samt Bergabfahrhilfe gehört zum Serienumfang, genauso wie der Allradantrieb 4Matic. Mit dem optionalen Offroad-Technik-Paket wird die Bodenfreiheit um 20 Millimeter erhöht – mit der ebenfalls aufpreispflichtigen Luftfederung kann die Fahrgastzelle um bis zu 50 Millimeter weiter nach oben gebracht werden. Dank der vier rund um das Fahrzeug angebrachten Kameras kann nicht nur eine 360-Grad-Rundumsicht, sondern auch eine «transparente Motorhaube» erzeugt werden: Das System berechnet, wie es unter dem Fahrzeug aussieht, und zeigt dieses Bild im grossen Display inklusive Vorderräder an. So können Hindernisse viel besser erkannt werden.

Über 100 Kilometer Reichweite für Plug-ins

In der Schweiz startet der neue GLC in zwei Benzin- und einer Dieselvariante mit einer Leistungsspanne von 150 kW/204 PS bis 190 kW/258 PS – alle drei sind 2-Liter-Vierzylindermotoren mit 48-Volt-Mildhybridsystem und kosten ab 67’800 bis 78’400 Franken. Spannender sind die drei Plug-in-Hybridvarianten, die ab Dezember erhältlich sein werden: Sie kombinieren die gleichen Vierzylinderaggregate mit einem Elektromotor, haben als Benziner eine Systemleistung von 230 kW/313 PS oder 280 kW/381 PS sowie als Dieselhybrid 245 kW/335 PS und bieten alle eine rein elektrische Reichweite von deutlich über 100 Kilometern an. Damit sind sie nicht nur die leistungsstärksten und deutlich sparsamsten Varianten, dank partiellem Elektroantrieb fahren sie auch ruhiger und sind auch im Gelände im Vorteil, weil direkt aus dem Stand viel Drehmoment bereitsteht. Die Preise der Plug-in-Varianten werden später bekannt gegeben.

Ein modernes Cockpit in bester Verarbeitungsqualität, ausgestattet mit den neuesten Tech-Features. Foto: Mercedes

Auch wenn der GLC gern unter dem Radar fliegt: Dass der SUV das global meistverkaufte Mercedes-Modell der letzten Jahre ist, erstaunt angesichts seiner vielen Qualitäten nicht. Die neue Generation dürfte diesen Erfolg fortführen, schliesslich wurde der Mittelklasse-SUV nicht nur an allen Ecken und Enden verbessert und modernisiert, sondern sieht mit seinem neuen Design auch deutlich frischer und attraktiver aus. Auch in der Schweiz ist der GLC im laufenden Jahr (per Ende August) das meistverkaufte Modell der Stuttgarter, und das trotz auslaufender Modellgeneration – er verkaufte sich mit 1784 Einheiten übrigens über zehnmal mehr als sein rein elektrisches Pendant EQC (160 Stück). Was aber auch daran liegt, dass Elektroautos wegen der globalen Lieferengpässe derzeit noch schlechter lieferbar sind.

In der Schweiz ist der GLC trotz auslaufender Modellgeneration das meistverkaufte Modell der Stuttgarter. Foto: Mercedes

