Land Art kehrt zurück – Neuauflage des Naturkunst-Festivals in Grindelwald Grindelwald Tourismus ruft das Land Art Festival zurück ins Leben: Vom 12. bis zum 18. Juni steht das Gletscherdorf wieder im Zentrum der Naturkunst.

Die Natur und ihre Schönheit stehen beim Land Art Festival in Grindelwald im Mittelpunkt. Foto: PD

Das Land Art Festival fand bereits von 1999 bis 2018 in Grindelwald statt. Nach einer dreijährigen Pause wird der Event neu durch Grindelwald Tourismus organisiert und ersetzt das Light Art Festival. «Wir freuen uns sehr, diesen etablierten Anlass wieder aufleben zu lassen, und schätzen das Vertrauen des ehemaligen Organisationskomitees sehr», wird Melanie Trummer, Projektleiterin des Land Art Festival, in einer Mitteilung von Grindelwald Tourismus zitiert.

Mit Emanuel Schläppi habe Grindelwald Tourismus den ehemaligen Vereinspräsidenten für die Künstlerbetreuung gewinnen können, heisst es weiter. Die künstlerische Leitung wird durch Ursina Wirz abgedeckt, die Kommunikationsfachfrau und Lichtkünstlerin hat bereits während dreier Jahre das Light Art Festival in Grindelwald betreut.

Kunst an der Lütschine

Die Aufbauwoche findet vom 12. bis zum 16. Juni statt und markiert gleichzeitig den Auftakt des Kultursommers im Gletscherdorf. «Neun fantasievolle Werke entstehen während dieser Zeit entlang der Lütschine. Im Vorfeld werden keine Mottos definiert – diese entstehen spontan unter Einbezug der natürlichen Bedingungen», so die Mitteilung. Gearbeitet werde mit einfachem Werkzeug, und verbaut würden ausschliesslich Hilfsmittel, die im Lauf der Zeit wieder mit der Natur verschmelzen können.

«Ein schöner Aspekt des Land Art Festival ist, dass die Kunstwerke während des ganzen Sommers frei zugänglich sind.» Bruno Hauswirth, Grindelwald Tourismus

Am Wochenende vom 17. und 18. Juni können die Besucherinnen und Besucher an Führungen einen tieferen Einblick in die Hintergründe der Kunstwerke erhalten. Beim Land Art Festival stehen die Natur und ihre Veränderungen im Vordergrund. «Ein schöner Aspekt des Land Art Festival ist, dass die Kunstwerke während des ganzen Sommers frei zugänglich sind und unsere Gäste deren Wandel während der Jahreszeiten hautnah miterleben können», so Bruno Hauswirth, der Resort Director von Grindelwald.

PD

