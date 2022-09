Ich stehe gerade vor einigen Neuanfängen. Erstes Studium, erste WG, erste grössere Schritte in die Selbstständigkeit. Das Ganze ist zwar etwas beunruhigend, aber irgendwie auch ein Ansporn, eine Möglichkeit, etwas Neues mit seinem Leben anzufangen.

Während ich meine Gedanken rund um das Thema Neuanfänge fliessen liess, stellte ich mir die Frage, wann wir eigentlich aufhören, anzufangen.

Während ich letztens meine Gedanken rund um das Thema Neuanfänge so fliessen liess, stellte ich mir auf einmal die Frage, wann wir eigentlich aufhören, anzufangen. Ich meine, ganz objektiv gesehen, wagen wir alle irgendwann in unserem Leben zum letzten Mal einen Neuanfang. Wenn ich in mein Umfeld blicke, ist dieser Zeitpunkt aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Da gibt es jemand, der mit 30 zuletzt den Job gewechselt hat, und gleichzeitig jemand, der sich mit 50 nochmals auf eine Lehre bewirbt. Es gibt eine Pensionärin, die findet, jetzt habe sie doch Zeit, noch mal ein Studium zu beginnen. Ich frage mich, wann ich zum letzten Mal den Impuls zu einem Neuanfang haben werde, und hoffe, dass ich eher zu der Sorte gehöre, die sich bei Neuanfängen denkt: besser spät als nie.

Ich wünsche mir, dass ich so lange Neuanfänge wage, bis ich wirklich zufrieden bin.

Grundsätzlich gehe ich nämlich davon aus, dass Neuanfänge immer etwas Positives mit sich bringen, sei es nur die Gewissheit, dass man etwas probiert hat und jetzt weiss, dass es nicht klappt. Vielleicht eine sehr optimistische Einstellung, aber bis jetzt habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Es kann schon sein, dass sich das noch ändern wird, dass ich irgendwann entscheide, jetzt möchte ich nichts Neues mehr anfangen.

Ich frage mich, ob das aus Zufriedenheit oder Resignation passieren würde. Gut, vielleicht ist das gar kein Entscheid, sondern es ergibt sich einfach. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich so lange Neuanfänge wage, bis ich wirklich zufrieden bin und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Denn, wieder ganz optimistisch gesagt, zu spät, um etwas Neues anzufangen, ist es doch eigentlich nie.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lina Weber Lina Weber (19) wohnt in Goldiwil und besucht das Gymnasium Thun im Seefeld. Sie spielt Gitarre, liest und fotografiert. Illustration: Yekta Evren

