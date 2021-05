Spitäler FMI AG – Neu mit einer Frau an der Spitze Daniela Wiest wird neue CEO der Spitäler FMI AG in Unterseen. Die 54-Jährige übernimmt damit ab kommendem Jahr die Nachfolge des langjährigen Direktors Urs Gehrig.

Daniela Wiest wird neue CEO der Spitäler FMI AG Unterseen. Foto: PD

Der Verwaltungsrat der Spitäler FMI AG gab am Mittwochmorgen die Nachfolge des langjährigen CEO, Urs Gehrig, bekannt: «Mit Frau Dr. med. Daniela Wiest wurde eine hochkompetente Fachperson und profunde Kennerin des Gesundheitswesens zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung und CEO der Spitäler FMI AG ernannt», teilt das Unternehmen mit.

Daniela Wiest begann ihre Karriere als Ärztin. Sie verfügt über den Facharzttitel für Neurologie. Nach Tätigkeiten als Geschäftsführerin und Inhaberin eines Neurozentrums im Berner Seeland, Praxis- und Belegarzttätigkeiten und zahlreichen Mandaten in verschiedenen Verbänden und Fachschaften absolvierte sie den EMBA in Medical Management und wurde CEO der neurologischen Rehabilitationsklinik Bethesda in Tschugg.

Mit dem Oberland verbunden

«Daniela Wiest ist seit langer Zeit mit dem Berner Oberland und seinen Naturschönheiten verbunden, liebt die Berge zum Wandern und Biken und geniesst die freie Zeit in ihrem Garten», steht in der Mitteilung weiter geschrieben.

Daniela Wiest werde am 1. Dezember in die Berner Oberländer Spitalgruppe eintreten und die Funktion als CEO per 1. Januar 2022 von Urs Gehrig übernehmen, welcher altershalber per Ende Jahr als CEO der Spitäler FMI AG zurücktreten werde.

pd/don

